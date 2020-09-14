Легенди українського хокею написали лист Зеленському

67 відомих українських хокеїстів, включаючи олімпійського чемпіона Альбервилля-1992 Олексія Житника, володарів Кубка Стенлі Руслана Федотенка та Антона Бабчука, чемпіона світу-1990 Дмитра Христича, знаменитого тренера Анатолія Богданова і капітан київського "Сокола" і збірної України Валерія Ширяєва підписали колективний лист, адресований президенту України Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю і керівнику Національного олімпійського комітету Сергію Бубці, повідомляє "Главком".

У листі підписанти закликали керівництво держави і українського спорту звернути увагу на проблеми українського хокею і зокрема - на діяльність президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна.

Зокрема, в документі зазначається, що через бездіяльність Брезвіна вже 10 років не може завершитися реконструкція головної хокейної арени країни - спорткомплексу "Авангард" в Києві.

Крім того, регрес національної команди (збірна України скотилася з топ-дивізіону чемпіонату світу в третій по силі ешелон) підписанти також пов'язують з бездіяльністю федерації хокею. Прийнята в 2007 році "Цільова програма розвитку хокею" не діє, відзначається в листі.

"Довіра до Федерації хокею України у хокеїстів і хокейного спільноти відсутня", - йдеться в листі, який завершується проханням до адресатів про зустріч, на якій позначені проблеми можна обговорити предметно.

Відзначимо, що Брезвін керує ФХУ з 2006 року. За цей час 64-річний функціонер тричі переобирався на посаду, останній раз - в 2018 році. На нинішній звітно-виборної конференції Брезвін сподівається продовжити свої повноваження ще на чотири роки.