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Французьке Ле Класіко ПСЖ - "Марсель" завершилося масовою бійкою команд і п'ятьма червоними картками

У Парижі було спекотно.

ПСЖ - &quot;Марсель&quot;
Фото: EPA/UPG
ПСЖ - "Марсель"

У рамках 3-го туру французької Ліги 1 на "Парк де Пренс" у Парижі відбулося Ле Класіко - матч між "Парі Сен-Жерменом" і "Марселем".

Завдяки єдиному голу Флоріана Товена провансальці здобули перемогу - 1:0.

Уперше за 36 років ПСЖ програв два стартові матчі чемпіонату, до того ж не забивши жодного м'яча.

Додамо, що в кінцівці поєдинку гра повністю вийшла з-під контролю рефері, якому довелося в одному епізоді показати 5 червоних карток гравцям обох команд - у цій мікродуелі "переможцями" вийшли господарі - 3:2.

Highlights матчу ПСЖ - "Марсель" - на сайті офіційного мовника Ліги 1.

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