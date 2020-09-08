Слідом за Неймаром і Мбаппе заразився коронавірусом

За останні дні це сьомий футболіст ПСЖ з COVID-19.

Форвард "Парі Сен-Жермен" і збірної Франції Кіліан Мбаппе заразився коронавірусом, повідомляється на офіційному сайті Les Bleus.

Після позитивного тесту на COVID-19, футболіст був виключений зі складу збірної на матч Ліги націй з Хорватією, який відбудеться сьогодні.

Відзначається, що попередні два тести - перед збором національної команди, і перед матчем першого туру Ліги націй зі Швецією (1:0) тест Мбаппе дав негативний результат.

У ПСЖ це сьомий випадок зараження коронавірусом за останні дні. Раніше стало відомо, що позитивні тести здали Неймар, Мауро Ікарді, Анхель ді Марія, Леандро Паредес, Маркіньос і Кейлор Навас.