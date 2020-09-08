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Давно не бачив, щоб зебри грали у футбол, - фани "Манчестера Юнайтед" шоковані новою формою команди

Гранди змагаються, хто більше здивує вболівальників.

Давно не бачив, щоб зебри грали у футбол, - фани "Манчестера Юнайтед" шоковані новою формою команди
Бруно Фернандеш
Фото: МЮ

"Манчестер Юнайтед" і титульний спонсор "червоних дияволів" Adidas на офіційному сайті манкуніанців презентували третій комплект форми на сезон-2020/21.

Комплект виконано в біло-синіх кольорах із червоними вставками, шорти залишилися традиційного чорного кольору.

У соціальних мережах уболівальники неоднозначно зустріли новинку, порівнявши її з тюремної робою і зеброю.

У самому клубі вибір кольорів пояснюють поверненням до витоків – одна з перших форм МЮ була якраз біло-синя.

Зазначимо, свій новий комплект незвичайного рожевого кольору представила "Барселона".

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