Гранди змагаються, хто більше здивує вболівальників.

"Манчестер Юнайтед" і титульний спонсор "червоних дияволів" Adidas на офіційному сайті манкуніанців презентували третій комплект форми на сезон-2020/21.

Комплект виконано в біло-синіх кольорах із червоними вставками, шорти залишилися традиційного чорного кольору.

У соціальних мережах уболівальники неоднозначно зустріли новинку, порівнявши її з тюремної робою і зеброю.

У самому клубі вибір кольорів пояснюють поверненням до витоків – одна з перших форм МЮ була якраз біло-синя.

Зазначимо, свій новий комплект незвичайного рожевого кольору представила "Барселона".