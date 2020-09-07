Рамос став найкращим бомбардиром серед захисників в історії збірних

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Напередодні збірна України без боротьби поступилася Іспанії в рамках другого туру Ліги націй - 0:4.

Рівно половину м'ячів Андрій П'ятов пропустив від капітана "Фурії Роха" Серхіо Рамоса.

Завдяки цьому дублю Рамос став найрезультативнішим захисником в історії національних команд. Тепер у його активі 23 голи в 172 матчах за збірну Іспанії.

🔢#Stats @SergioRamos🇪🇸 anotó su gol 2⃣3⃣ con la @SeFutbol y superó a Daniel Passarella🇦🇷 (22) como el defensa más goleador en el fútbol de selecciones. pic.twitter.com/pM7zOSPuIn — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 6, 2020

Раніше рекорд належав легендарному капітану збірної Аргентини, чемпіону світу-1978 Даніелю Пассарелле, в активі якого 22 голи.

Крім того, Рамос увійшов у топ-10 найрезультативніших футболістів в історії збірної Іспанії.

Серхіо обігнав Хуліо Салінаса і ділить 8-9 місця з Альфредо ді Стефано.

Топ-10 виглядає так: