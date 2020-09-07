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Рамос став найкращим бомбардиром серед захисників в історії збірних

Співавторами рекорду Серхіо стали гравці збірної України.

Фото: EPA/UPG

Напередодні збірна України без боротьби поступилася Іспанії в рамках другого туру Ліги націй - 0:4.

Рівно половину м'ячів Андрій П'ятов пропустив від капітана "Фурії Роха" Серхіо Рамоса.

Завдяки цьому дублю Рамос став найрезультативнішим захисником в історії національних команд. Тепер у його активі 23 голи в 172 матчах за збірну Іспанії.

Раніше рекорд належав легендарному капітану збірної Аргентини, чемпіону світу-1978 Даніелю Пассарелле, в активі якого 22 голи.

Крім того, Рамос увійшов у топ-10 найрезультативніших футболістів в історії збірної Іспанії.

Серхіо обігнав Хуліо Салінаса і ділить 8-9 місця з Альфредо ді Стефано.

Топ-10 виглядає так:

  • 1. Давид Вілья - 59 голів
  • 2. Рауль - 44 
  • 3. Фернандо Торрес - 38 
  • 4. Давид Сільва - 35 
  • 5. Фернандо Єрро - 29 
  • 6. Фернандо Морієнтес - 27 
  • 7. Еміліо Бутрагеньо - 26 
  • 8-9. Альфредо ді Стефано - 23 
  • 8-9. Серхіо Рамос - 23 
  • 10. Хуліо Салінас - 22 
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