Рамос став найкращим бомбардиром серед захисників в історії збірних

Напередодні збірна України без боротьби поступилася Іспанії в рамках другого туру Ліги націй - 0:4.
Рівно половину м'ячів Андрій П'ятов пропустив від капітана "Фурії Роха" Серхіо Рамоса.
Завдяки цьому дублю Рамос став найрезультативнішим захисником в історії національних команд. Тепер у його активі 23 голи в 172 матчах за збірну Іспанії.
🔢#Stats @SergioRamos🇪🇸 anotó su gol 2⃣3⃣ con la @SeFutbol y superó a Daniel Passarella🇦🇷 (22) como el defensa más goleador en el fútbol de selecciones. pic.twitter.com/pM7zOSPuIn— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 6, 2020
Раніше рекорд належав легендарному капітану збірної Аргентини, чемпіону світу-1978 Даніелю Пассарелле, в активі якого 22 голи.
Крім того, Рамос увійшов у топ-10 найрезультативніших футболістів в історії збірної Іспанії.
Серхіо обігнав Хуліо Салінаса і ділить 8-9 місця з Альфредо ді Стефано.
Топ-10 виглядає так:
- 1. Давид Вілья - 59 голів
- 2. Рауль - 44
- 3. Фернандо Торрес - 38
- 4. Давид Сільва - 35
- 5. Фернандо Єрро - 29
- 6. Фернандо Морієнтес - 27
- 7. Еміліо Бутрагеньо - 26
- 8-9. Альфредо ді Стефано - 23
- 8-9. Серхіо Рамос - 23
- 10. Хуліо Салінас - 22