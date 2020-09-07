"Челсі" ледь не побив свій клубний трансферний рекорд

"Челсі" продовжує штампувати літні трансфери. Клуб зі "Стемфорд Брідж" завершив придбання атакуючого півзахисника леверкузенського "Байєра" і збірної Німеччини Кая Хаверца. Про це повідомляється на офіційному сайті "Челсі".

Після кількох тижнів наполегливих переговорів клуби все-таки досягли компромісу - 21-річний німець уклав з "пенсіонерами" контракт до 2025 року.

Додамо, що Хаверц став сьомим придбанням "Челсі" в це трансферне вікно після Тімо Вернера, Хакіма Зійеша, Бена Чілуелла, Тіаго Сілви, Маланга Сарра і Хав'єра Мбуямби, хоча Сарр повинен піти в оренду, а Мбуямба буде займатися в молодіжній команді.

Всупереч очікуванням, купівлею Хаверца "Челсі" не побив свій трансферний рекорд. Кай стає тільки другим найдорожчим придбанням клубу зі "Стемфорд Брідж" - 71 млн фунтів, що на 600 тис. фунтів менше, ніж трансфер дворічної давності Кепи Аррісабалагі з "Атлетика".

Хаверц є вихованцем академії "Байєра" і всього зіграв за "фармацевтів" 118 матчів, забивши 36 голів і віддавши 25 результативних передач.

"Кай - один з кращих гравців свого віку в світовому футболі, тому ми дуже раді, що його майбутнє пов'язане з" Челсі ", - повідомила директор "Челс " Марина Грановська.

У свою чергу, німець заявив, що він щасливий опинитися в "Челсі".

"Я дуже радий і гордий бути тут. Для мене це здійснення мрії - прийти і грати за такої великої клуб, як "Челсі". Тому мені не терпиться познайомитися з усіма гравцями і тренерами. Так, я дуже радий бути тут!" - заявив сам Хаверц.