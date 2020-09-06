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Формула-1: Гран-прі Італії сенсаційно виграв П'єр Гаслі

24-річний француз стартував десятим, але зумів вперше у своїй кар'єрі виграти Гран-прі Формули-1.

Подіум Гран-прі Італії
Фото: EPA/UPG
Подіум Гран-прі Італії

Переможцем 8-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Італії став пілот команди "Альфа Таурі" П’єр Гаслі.

Ця перемога в Гран-прі Формули-1 стала першою у кар'єрі 24-річного француза.

Другим прийшов іспанець Карлос Сайнс з "Макларен". Третю сходинку посів канадець Ленс Строл з команди "Рейсінг Пойнт".

Додамо, що на подіумі офіційний гімн Франції - "Марсельєза" пролунала вперше з 1996 року. Нагадаємо, 24 роки тому останній раз Гра-прі вигравав французький гонщик - Гран-прі Монако виграв Олів'є Паніс на Ligier.

Наступний 9-й етап чемпіонату – Гран-прі Тоскани відбудеться 11-13 вересня на трасі Муджелло. 

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