Формула-1: Гран-прі Італії сенсаційно виграв П'єр Гаслі

24-річний француз стартував десятим, але зумів вперше у своїй кар'єрі виграти Гран-прі Формули-1.

Фото: EPA/UPG Подіум Гран-прі Італії

Переможцем 8-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Італії став пілот команди "Альфа Таурі" П’єр Гаслі.

Ця перемога в Гран-прі Формули-1 стала першою у кар'єрі 24-річного француза.

Другим прийшов іспанець Карлос Сайнс з "Макларен". Третю сходинку посів канадець Ленс Строл з команди "Рейсінг Пойнт".

How our drivers crossed the line in an unforgettable race at Monza!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/NX8Vu3hImu — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Додамо, що на подіумі офіційний гімн Франції - "Марсельєза" пролунала вперше з 1996 року. Нагадаємо, 24 роки тому останній раз Гра-прі вигравав французький гонщик - Гран-прі Монако виграв Олів'є Паніс на Ligier.

La Marseillaise plays for a driver on the F1 podium for the first time since 1996!@PierreGASLY was just three months old when Olivier Panis took the last win for a French driver in F1 🇫🇷#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/zKGSna2iiM — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Наступний 9-й етап чемпіонату – Гран-прі Тоскани відбудеться 11-13 вересня на трасі Муджелло.