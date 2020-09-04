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Гравці ПСЖ, які відпочивали з Неймаром, також заразилися коронавірусом

У паризькому клубі епідемія.

Гравці ПСЖ, які відпочивали з Неймаром, також заразилися коронавірусом
Мауро Ікарді (праворуч) і Кейлор Навас
Фото: Twitter

Стало відомо, що ще три футболісти "Парі Сен-Жермена" заразилися коронавірусом, повідомляє L'Équipe.

Новими інфікованими виявилися форвард Мауро Ікарді, голкіпер Кейлор Навас і захисник Маркіньос. Перші двоє відпочивали на Ібіці разом з Неймаром, який також опинився серед заражених.

Тож COVID-19 виявлено вже у шести гравців паризької команди.

Нагадаємо, раніше коронавірус виявили в Анхеля Ді Марії та Леандро Паредеса.

Найближчий матч парижан заплановано на 10 вересня проти "Ланса" в рамках другого туру Ліги 1.

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