Агент Мессі повідомив ПСЖ, що його син вирішив перейти в "Манчестер Сіті"

Парижани готові були включитися в боротьбу за аргентинця.

Спортивний директор "Парі Сен-Жермен" Леонардо зателефонував батькові Ліонеля Мессі Хорхе, який одночасно є агентом футболіста, щоб заявити про зацікавленість французького клубу в трансфері 33-річного форварда цього літа, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.

Однак Хорхе Мессі відповів, що син обрав "Манчестер Сіті".

Очікується, що найближчим часом капітан "Барси" проведе пресконференцію, на якій і повідомить про своє рішення. Раніше Ліонель уже сповістив керівництво "Барселони", що хоче покинути клуб у міжсезоння.

Інформацію підтвердили і боси каталонців.