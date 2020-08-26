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Мессі спілкувався з Гвардіолою на предмет трансферу в "Манчестер Сіті", - ЗМІ

Лео хоче возз'єднатися зі своїм колишнім наставником.

Ліонель Мессі і Хосеп Гвардіола
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі і Хосеп Гвардіола

Капітан "Барселони" Лінеліь Мессі після своєї заяви про намір покинути "Ноу Камп", почав пошуки нового клубу.

У зв'язку з цим, 33-річний аргентинець зв'язався зі "своїм вчителем" - Хосепом Гвардіолою, повідомляє Marca.

Аргентинський футболіст поінформував головного тренера "Манчестер Сіті" про свою ситуацію в таборі "Барселони" і запитав його, наскільки "городяни" можуть розраховувати на його послуги.

Нагадаємо, новий тренер каталонців Рональд Куман в очній бесіді з Лео сказав аргентинцеві, що у нього не буде в команді ніяких привілеїв. Після "блаугранас" запропонували Мессі довічний контракт.

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