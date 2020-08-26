Мессі спілкувався з Гвардіолою на предмет трансферу в "Манчестер Сіті", - ЗМІ

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі і Хосеп Гвардіола

Капітан "Барселони" Лінеліь Мессі після своєї заяви про намір покинути "Ноу Камп", почав пошуки нового клубу.

У зв'язку з цим, 33-річний аргентинець зв'язався зі "своїм вчителем" - Хосепом Гвардіолою, повідомляє Marca.

Аргентинський футболіст поінформував головного тренера "Манчестер Сіті" про свою ситуацію в таборі "Барселони" і запитав його, наскільки "городяни" можуть розраховувати на його послуги.

🔥 MESSI HA TRUCAT A GUARDIOLA!

🎙️ @XaviCampos:



🔊 "Fa uns dies, Messi es va posar en contacte amb Guardiola per fitxar pel Manchester City"



🔊 "Vol marxar per continuar guanyant títols, a un futbol de primer nivell"



🔊 "El City té 300M€ per gastar en reforços"#ClubMitjanit pic.twitter.com/zEwa6IrLNW — Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) August 25, 2020

Нагадаємо, новий тренер каталонців Рональд Куман в очній бесіді з Лео сказав аргентинцеві, що у нього не буде в команді ніяких привілеїв. Після "блаугранас" запропонували Мессі довічний контракт.