WBC опублікував топ-10 панчерів-супертяжів за останні 50 років: у шорт-листі - брати Клички.

Всесвітня боксерська рада (WBC) на своєму офіційному сайті опублікувала список найбільш могутніх панчерів останніх 50 років, які найчастіше вигравали свої поєдинки достроково.

При цьому наголошується, що це не обов'язково кращі боксери за всіма показниками, а тільки ті боксери, які володіли найбільшою нокаутуючий міццю, особливо в чемпіонських боях.

У номінації знайшлося місце і нашим легендарним братам Кличкам. Причому, старший з них - Віталій з вогневої потужності поступився лише Деонтею Вайлдеру.

Додамо, що в списку не увійшов Мохаммед Алі.

Топ-10.

Деонтей Уайлдер * Віталій Кличко Майк Тайсон Ентоні Джошуа * Джордж Форман Володимир Кличко Хербі Хайд Джо Фрейзер Леннокс Льюїс Ріддік Боу

* діючі боксери