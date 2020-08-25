"Баварія" встановила абсолютний рекорд Ліги чемпіонів, який неможливо побити

Фото: EPA/UPG

"Баварія" обіграла ПСЖ в фіналі Ліги чемпіонів (1:0) і в шосте в своїй історії стала найсильнішою клубною командою Європи.

Крім того, мюнхенці встановили рекорд ЛЧ, який неможливо побити, а можна лише повторити. Німецький клуб став першим в історії турніру, який виграв всі матчі по ходу одного сезону.

На груповій стадії підопічні Ханса-Дітера Фліка виграли 6 матчів із загальною різницею голів 24:5. У плей-офф "Баварія" двічі впоралася з "Челсі" (3:0, 4:1), а також розгромила "Барселону" (8:2) і "Ліон" (3:0) на стадії чвертьфіналу і півфіналу відповідно.

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Bayern are the first team in Champions League history to win every game in a single campaign.



Absolute dominance. #UCLFinal pic.twitter.com/TKyL0Dg2PU — Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020

Додамо, що в сезоні 2019/20 "Баварія" також виграла Бундеслігу і Кубок Німеччини. Таким чином, команда Фліка оформила требл.

Це другий требл в історії клубу. Перший требл баварців доводиться на сезон-2012/13.

Відзначимо, що також два требла на рахунку "Барселони".

Примітно, що сам головний тренер баварців після свого призначення в листопаді 2019 року в середньому виграє трофей кожні 12 матчів.