"Баварія" встановила абсолютний рекорд Ліги чемпіонів, який неможливо побити

"Баварія" обіграла ПСЖ в фіналі Ліги чемпіонів (1:0) і в шосте в своїй історії стала найсильнішою клубною командою Європи.
Крім того, мюнхенці встановили рекорд ЛЧ, який неможливо побити, а можна лише повторити. Німецький клуб став першим в історії турніру, який виграв всі матчі по ходу одного сезону.
На груповій стадії підопічні Ханса-Дітера Фліка виграли 6 матчів із загальною різницею голів 24:5. У плей-офф "Баварія" двічі впоралася з "Челсі" (3:0, 4:1), а також розгромила "Барселону" (8:2) і "Ліон" (3:0) на стадії чвертьфіналу і півфіналу відповідно.
WWWWWWWWWWW— Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020
Bayern are the first team in Champions League history to win every game in a single campaign.
Absolute dominance. #UCLFinal pic.twitter.com/TKyL0Dg2PU
Додамо, що в сезоні 2019/20 "Баварія" також виграла Бундеслігу і Кубок Німеччини. Таким чином, команда Фліка оформила требл.
Це другий требл в історії клубу. Перший требл баварців доводиться на сезон-2012/13.
Відзначимо, що також два требла на рахунку "Барселони".
RANKING MEN'S TREBLE WINNERS:— Muhammad Butt (@muhammadbutt) August 23, 2020
6. Bayern 2012/13
5. Inter 2009/10
4. Barcelona 2014/15
3. Bayern 2019/20
2. United 98/99
1. Barcelona 2008/09#TreblesOnly #UCLfinal https://t.co/RPXkW4EOSh
Примітно, що сам головний тренер баварців після свого призначення в листопаді 2019 року в середньому виграє трофей кожні 12 матчів.
Hansi Flick has now won three trophies since becoming Bayern manager in November 2019, averaging a trophy every 12 games.— Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020
The only person who’s enjoying 2020? 🏆🏆🏆#UCLFinal pic.twitter.com/9RI4aMP5iw