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Флик побил достижение Гвардиолы и повторил рекорд Бундеслиги

"Бавария" выиграла 22 поединка из 25 возможных под руководством Ханса-Дитера Флика.

Флик побил достижение Гвардиолы и повторил рекорд Бундеслиги
Ханс-Дитер Флик
Фото: EPA/UPG

Сегодняшним матчем "Кельн"РБ "Лейпциг" завершается 29-й тур Бундеслиги, по результатам которого пал один из рекордов Лиги.

"Бавария" на домашней "Альянц Арене" растрощила дюссельдорфскую "Фортуну" – 5:0.

Таким образом, главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик добыл свою 22 победу в 25 первых матчах в качестве наставника "Баварии", и повторил рекорд югославского специалиста Златко Чайковски, установленный в 1965 году.

Кроме того, Флик побил рекорд Хосепа Гвардиолы. Напомним, испанский экс-наставник "Баварии" смог одолеть соперников 21 раз за такое же количество игр, сообщает Opta Sports.

Установить абсолютный рекорд Флик может 6 июня, когда "Бавария" на выезде встретится с "Байером".

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