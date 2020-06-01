В Формуле-1 придумали революционный формат определения стартовой решетки на гонку

В Формуле 1 рассматривается возможность проведения эксперимента с реверсивным порядком старта во время сдвоенных этапов, с которых начнется сезон 2020 года, сообщает f1news.ru.

На прошедшем совещании с участием Liberty Media, FIA и боссов команд организаторы чемпионата предложили попробовать провести на Red Bull Ring и в Сильверстоуне (если будет получено разрешение от британского правительства) вместо традиционной квалификации спринтерскую гонку с таким порядком старта. По ее результатам определится стартовая решетка воскресного Гран-При.

В субботу болиды уйдут в мини-гонку в соответствии с позициями, которые пилоты занимают в личном зачете, но в обратном порядке, т.е. первый стартовый ряд займут представители Williams, а Льюис Хэмилтон, как чемпион мира начнет спринт последним. Другие подробности пока не ясны. Предполагается, что эксперимент затронет только одну из гонок сдвоенного этапа, второй же будет предшествовать привычная квалификация.

По замыслу авторов идеи, поскольку две гонки пройдут на одной и той же трассе с недельным интервалом, это позволит собрать ценную и наглядную информацию, которая поможет определиться, стоит ли применять подобный формат в будущем.

Уже известно, что идею поддерживает FIA, но в соответствии с регламентом чемпионата реализовать ее можно, только если она получит единогласную поддержку всех десяти команд.

Однако, как стало известно стало известно Motorsport, против нововведения выступают в чемпионской команде "Мерседес".