​Австрийские власти разрешили Формуле 1 провести две гонки 5 и 12 июля

Министерство здравоохранения Австрии в субботу распространило официальное заявление по поводу гран-при Формулы 1, которые должны состояться в стране 5 и 12 июля. Власти страны дали согласие на проведение этапов.

"Концепция гран-при за закрытыми дверями, представленная Формулой 1, удовлетворяет всем требованиям Минздрава по борьбе с распространением коронавируса. Она подразумевает жесткие санитарные меры, регулярные тесты и обследования для персонала автодрома и команд. Как и в случае с моделью проведения матчей футбольной Бундеслиги, которую мы рассматриваем в качестве образца для командных видов спорта, это очень специфичные правила, обеспечивающие высокий уровень защиты", - говорится в заявлении.

Напомним, что сезон Формулы 1 должен был стартовать 13 марта, но первую гонку отменили за считанные часы до ее начала.

Затем этапы начали отменять один за одним. Из-за коронавируса в этом году не состоится даже легендарный гран-при Монако.

Весь сезон Ф1 в 2020 году, если позволит ситуация с коронавирусом, будет состоять всего из 12 гонок.