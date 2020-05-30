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​Австрийские власти разрешили Формуле 1 провести две гонки 5 и 12 июля

Сезон начнется с трехмесячной задержкой.

​Австрийские власти разрешили Формуле 1 провести две гонки 5 и 12 июля
Фото: EPA/UPG

Министерство здравоохранения Австрии в субботу распространило официальное заявление по поводу гран-при Формулы 1, которые должны состояться в стране 5 и 12 июля. Власти страны дали согласие на проведение этапов.

"Концепция гран-при за закрытыми дверями, представленная Формулой 1, удовлетворяет всем требованиям Минздрава по борьбе с распространением коронавируса. Она подразумевает жесткие санитарные меры, регулярные тесты и обследования для персонала автодрома и команд. Как и в случае с моделью проведения матчей футбольной Бундеслиги, которую мы рассматриваем в качестве образца для командных видов спорта, это очень специфичные правила, обеспечивающие высокий уровень защиты", - говорится в заявлении.

Напомним, что сезон Формулы 1 должен был стартовать 13 марта, но первую гонку отменили за считанные часы до ее начала.

Затем этапы начали отменять один за одним. Из-за коронавируса в этом году не состоится даже легендарный гран-при Монако.

Весь сезон Ф1 в 2020 году, если позволит ситуация с коронавирусом, будет состоять всего из 12 гонок.

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Источник: Autosport
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