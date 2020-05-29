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Легендарная команда Формулы-1 на грани банкротства: владельцы готовы к продаже всех активов

Финансовые показатели "Уильямс" плачевны.

Легендарная команда Формулы-1 на грани банкротства: владельцы готовы к продаже всех активов
"Уильямс"
Фото: EPA/UPG

Легендарная команда Формулы-1 "Уильямс", которая 9 раз выигрывала Кубок конструкторов, чьи пилоты 7 раз становились чемпионами мира в личном зачете находится на пороге самоликвидации.

Гоночный коллектив из Гроува опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что команда расторгла контракт с титульным спонсором - британской компанией ROKiT и готовится к смене владельца.

"Совет директоров Williams Grand Prix Engineering изучает все возможные стратегические варианты. Эти варианты включают, но не ограничиваются, привлечение нового капитала для бизнеса, отчуждение части компании миноритарному инвестору, продажу крупного пакета акций и полную продажу всей компании.

На данный момент окончательное решение не принято. В то же время для облегчения переговоров с различными заинтересованными сторонами компания объявляет о запуске формальной процедуры продажи бизнеса", - цитирует пресс-службу "Уильямс" f1news.ru.

Напомним, в апреле "Уильямс" рефинансировал имевшиеся у него долги при помощи новых кредитов. Для обеспечения ссуд коллективу из Гроува пришлось заложить базу со всем оборудованием, зданиями и земельными участками, а также коллекцию из более 100 исторических болидов. Одним из кредиторов стал отец боевого пилота Николаса Латифи - Майкл. Заложенные активы были оценены в $ 62 млн.

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