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Алонсо возвращается в Формулу-1: испанец подписал предварительный контракт

Фернандо может воссоединиться с родной для него "Рено".

Алонсо возвращается в Формулу-1: испанец подписал предварительный контракт
Фернандо Алонсо
Фото: EPA/UPG

Взаимное решение Себастьяна Феттеля и "Феррари" не продлевать со следующего сезона контракт привел в движение рынок пилотов Формулы-1.

На место немца в "Скудерию" в 2021 году приходит пилот "Макларен" Карлос Сайнс. В свою очередь, кокпит испанца со следующего года займет нынешний гонщик "Рено" Даниэль Риккардо.

Недолго оставалось вакантным и место во французской команде. По информации The Telegraph, двукратный чемпион мира в классе машин Формула-1 Фернандо Алонсо подписал предварительное соглашение с "Рено".

Помешать возвращению Алонсо могли лишь высокие финансовые требования пилота, однако сторонам, по-видимому, удалось урегулировать этот вопрос.

Кроме "Рено", Алонсо выступал за "Минарди", "Макларен" и "Феррари", всего проведя в Формуле-1 17 сезонов.

Испанец завершил карьеру в Формуле-1 в 2018 году. После этого он принял участие в нескольких гонках на выносливость. В 2018 и 2019 годах Алонсо победил в 24 часа Ле Мана, став всего лишь одним из трех гонщиков (помимо испанца – это американец Фил Хилл и его британский однофамилец Грэхем), которые брали титул и в Формуле-1, и в 24 часах Ле Мана.

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