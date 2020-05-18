На аукционе за астрономическую сумму были проданы старые кроссовки Майкла Джордана

Игровые кроссовки легенды НБА Майкла Джордана, в которых он дебютировал в Лиге в сезоне-1984/85 продали на аукционе Sotheby's, сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что за кроссовки модели Nike Air Jordan 1 организаторы аукциона смогли выручить 560 тыс. долл., хотя рассчитывали получить за них максимум 150 тыс.
Заявленная сумма является новым рекордом стоимости пары кроссовок. На 122,5 тыс. был побит рекорд "Moon Shoe" от Nike, установленный на том же аукционе Sotheby's в 2019 году.
Напомним, что Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным победителем НБА в составе "Чикаго Буллз". Ранее сообщалось, что Майкл стал лучшим игроком в истории Лиги по версии ESPN.