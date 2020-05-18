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На аукционе за астрономическую сумму были проданы старые кроссовки Майкла Джордана

Более полумиллиона долларов отдал коллекционер за старую пару обуви.

Майкл Джордан
Фото: EPA/UPG
Майкл Джордан

Игровые кроссовки легенды НБА Майкла Джордана, в которых он дебютировал в Лиге в сезоне-1984/85 продали на аукционе Sotheby's, сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что за кроссовки модели Nike Air Jordan 1 организаторы аукциона смогли выручить 560 тыс. долл., хотя рассчитывали получить за них максимум 150 тыс.

Фото: bloomberg.com

Заявленная сумма является новым рекордом стоимости пары кроссовок. На 122,5 тыс. был побит рекорд "Moon Shoe" от Nike, установленный на том же аукционе Sotheby's в 2019 году.

Напомним, что Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным победителем НБА в составе "Чикаго Буллз". Ранее сообщалось, что Майкл стал лучшим игроком в истории Лиги по версии ESPN.

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