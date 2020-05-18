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Стали известны результаты вскрытия Коби Брайанта и остальных жертв трагедии

Крушение вертолета в Лос-Анджелесе произошло 26 января.

Стали известны результаты вскрытия Коби Брайанта и остальных жертв трагедии
Фото: tmz.com

Судебно-медицинская экспертиза Лос-Анджелеса сообщила результаты вскрытия всех жертв трагедии, в которой погибли легенда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна, а также еще семь человек.

Все жертвы крушения вертолета мгновенно скончались в результате сильного удара. Причина аварии пока не установлена, однако, как заявили в Национальном совете США по безопасности на транспорте, не выявлено никаких признаков механического отказа.

При этом в отчете указано, что пилот, сидевший за штурвалом вертолета, перед полетом не употреблял алкоголя или наркотиков. Анализ его крови дал отрицательный результат, сообщает TMZ.

Анализы проводились на бензодиазепины, кокаин, фентанил, героин, марихуану, опиоиды, фенциклидин и амфетамины, уточняет издание.

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