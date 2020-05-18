Фото: meta-ratings.com.ua Дедрик Боята и Марко Груич

В прошедший уик-энд в Европу вернулся по-настоящему большой футбол – возобновился сезон немецкой Бундеслиги.

В частности, в 26-м туре "Хоффенхайм" принимал берлинскую "Герту" и довольно неожиданно крупно уступил - 0:3. Все голы были забиты во второй половине встречи.

Открыл счет в матче защитник хозяев Кевин Акпогума, тем самым оформив автогол. Футболисты столичной команды тут же начали праздновать этот успех. При этом защитник "Герты" Анга Боята и его партнер по команде Марко Груич выбрали довольно странную, в условиях пандемии, форму отмечания гола – Анго бросился целовать Марко и, надо признать, это ему удалось.

Напомним, что при возобновлении сезона игрокам было рекомендовано придерживаться правил социального дистанцирования и, празднуя голы, избежать обниманий, а, тем более, целований.

Однако, после поединка Немецкий футбольный союз заявил, что игроки не будут наказаны за нарушение этих рекомендаций.

"Мы только давали рекомендации клубам, как они могут соблюдать дистанцию при праздновании голов. Это не правило, поэтому никто наказан не будет", - цитирует представителя Бундеслиги meta-ratings.com.ua.

Значит ли это, что таким образом футболисты получили от Бундеслиги своеобразный карт-бланш в подобном проявлении чувств на поле - увидим уже в следующем туре, который состоится через неделю.

Добавим, что несмотря на проигрыш, "Хоффенхайм" по-прежнему удерживает девятую строчку в турнирной таблице. Берлинцы, в свою очередь, обогнали "Айнтрахт" и "Кельн", и расположились на 11-м месте.