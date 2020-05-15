Хэмилтон побил рекорд Бэкхема и стал самым богатым спортсменом Великобритании в истории

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю Великобритании.

Согласно подсчетам The Times действующий пилот "Мерседес" заработал за карьеру 224 млн фунтов. Из них 37 млн Льюис заработал в прошлом сезоне.

Доходы 2019 года позволили Хэмилтону превзойти по этому показателю экс-капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма. Нынешний совладелец клуба MLS "Интер Майами" за время своей спортивной карьеры, которая завершилась в 2013 году, заработал 200 млн фунтов.

Добавим, что контракт британца с гоночной командой немецкого автопроизводителя истекает в конце 2020 года, и на данный момент неясно, где действующий чемпион Формулы-1 продолжит карьеру.