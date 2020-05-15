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Выборы президента Украинской Премьер-лиги вновь перенесены

Скорее всего, они состоятся после завершения сезона.

Выборы президента Украинской Премьер-лиги вновь перенесены

Как стало известно Tribuna.com, выборы президента Украинской Премьер-лиги, которые были намечены на 25 мая, вновь не состоятся.

Ожидается, что клубы УПЛ вернутся к этому вопросу после завершения чемпионата, возобновление которого запланировано на 30 мая.

Напомним, что это уже третий перенос даты выборов. Изначально они должны были состояться 7 апреля, затем - 27 апреля. 

Ситуация с переносом выборов связана с пандемией коронавируса и карантином, который введен в Украине. По уставу УПЛ, выборы президента организации могут пройти лишь в очном режиме.

Клубы выдвинули трех кандидатов: Александр Шевченко ("Львов" и "Десна"), Михаил Метревели ("Шахтер") и Олег Смалийчук ("Карпаты").

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