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Михаэль Шумахер признан фанами самым влиятельным человеком в истории Формулы-1

Формула-1 провела опрос среди своих болельщиков.

Михаэль Шумахер
Фото: формула-1
Михаэль Шумахер
7-кратный чемпион мира по автогонкам в классе машин Формула-1, самый титулованный пилот в истории "Королевских гонок" Михаэль Шумахер завоевал звание самого влиятельного человека в Формуле-1 за всю историю существования серии.

Голосование среди болельщиков проводилось на официальном сайте Формулы-1.

В финале голосования немецкий гонщик, который 2 своих титула завоевал за рулем "Бенеттон" и 5, управляя болидом "Феррари", опередил бывшего многолетнего владельца Формулы-1, британского бизнесмена Берни Экклстоуна - 61% респондентов отдали свои голоса за "Шуми" и 39% - за Берни.

Шумахер-старший на пути к финалу прошел 3-кратных чемпионов мира Ники Лауду (56% на 44%) и Айртона Сенну (52 на 48), 5-кратного - Хуана Мануэля Фанхио (72 на 28) и легендарного основателя "Скудерии", "комендаторе" Энцо Феррари (54 на 46).

"Сетка" Экклстоуна была поспокойней: Берни поочередно прошел архитектора автодромов Германа Тильке, экс-владельца Brawn GP, нынешнего спортивного директора Формулы-1 Росса Брауна, популярного телекомментатора Маррея Уокера и экс-руководителя медицинской службы Формылы-1 Сида Уоткинса.

Напомним, в настоящий момент чемпионат Формулы-1 из-за пандемии коронавируса находится на вынужденной паузе. Предполагается, что первая гонка сезона-2020 состоится 5 июля в Австрии.

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