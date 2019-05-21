Фото: f1news.ru Ники Лауда

"С глубокой скорбью мы сообщаем, что горячо любимый Ники покинул нас в понедельник, 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Его неутомимый интерес к жизни, его прямолинейность и смелость остаются образцом для подражания для всех нас. Вдали от публичной жизни он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам будет его не хватать", - цитирует заявление семьи Лауды f1news.ru.

Во время спортивной карьеры Ники Лауда попал в 1976 году в серьезную аварию на Нюрбургринге, последствия которой сказывались до конца жизни Лауды. У гонщика, а в последствии и спортивного менеджера не раз возникали серьезные проблемы со здоровьем, вызванные последствиями ожогов и других травм, полученных при нахождении в горящей машине на Гран-При Германии-76.

После завершения в 1985-м карьеры гонщика, Ники остался в паддоке Формулы-1 в роли эксперта и журналиста, а потом и неисполнительного директора "Mercedes AMG", завоевав с командой подряд 10 титулов на этом посту – по пять в личном зачете пилотов и Кубке конструкторов.

В 1997 и 2005-м Лауда перенес операции по пересадке почек. Летом прошлого года ему провели трансплантацию легких. Ники позитивно оценивал состояние своего здоровья, но в начале 2019-го ему пришлось вернуться в госпиталь из-за простудного заболевания, а на прошлой неделе случился рецидив с почками, который решить не удалось.