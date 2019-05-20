Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Портнов вернулся в Украину
Портнов вернулся в Украину
Арнольда Шварценеггера в ЮАР ударили ногой в спину
Арнольда Шварценеггера в ЮАР ударили ногой в спину
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
ГлавнаяСпорт

Зеленский на инаугурации сравнил Украину со сборной Исландии

"Мы должны стать исландцами в футболе".

фаны сборной Исландии
Фото: EPA/UPG
фаны сборной Исландии
В своей инаугурационной речи шестой президент Украины Владимир Зеленский совершенно неожиданно упомянул сборную Исландии.

"Вспомните сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы. Когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя в это никто не верил. И это наш путь – мы должны стать исландцами в футболе", - заявил новоизбранный президент Украины.

Напомним, сборная Исландии на Евро-2016, о котором вспомнил Зеленский, со второго места вышла из группы, опередив будущих чемпионов Европы - португальцев, после чего на стадии 1/8 финала исландцы сенсационно победили Англию (2:1), но в четвертьфинале в ярком поединке уступили будущим финалистам турнира - сборной Франции (2:5).

B cвою очередь, сборная Украины на Евро-2016 заняла последнее место в группе, проиграв во всех трех матчах группового этапа.

Напомним, на инаугурацию Зеленского мэр Киева Виталий Кличко приезжал на велосипеде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также