Зеленский на инаугурации сравнил Украину со сборной Исландии

Фото: EPA/UPG фаны сборной Исландии

"Вспомните сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы. Когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя в это никто не верил. И это наш путь – мы должны стать исландцами в футболе", - заявил новоизбранный президент Украины.

Напомним, сборная Исландии на Евро-2016, о котором вспомнил Зеленский, со второго места вышла из группы, опередив будущих чемпионов Европы - португальцев, после чего на стадии 1/8 финала исландцы сенсационно победили Англию (2:1), но в четвертьфинале в ярком поединке уступили будущим финалистам турнира - сборной Франции (2:5).

B cвою очередь, сборная Украины на Евро-2016 заняла последнее место в группе, проиграв во всех трех матчах группового этапа.

Напомним, на инаугурацию Зеленского мэр Киева Виталий Кличко приезжал на велосипеде.