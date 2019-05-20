Бэйл требует от "Реала" 51 млн евро за разрыв контракта

В последнем туре испанской Ла Лиги "Реал" на полупустом "Сантьяго Бернабеу" бесславно завершил сезон проигрышем севильскому "Бетису" 0:2.
После финального свистка игроки "Реала" по традиции пошли благодарить трибуны, но один из "бланкос" - Гарет Бэйл – не был расположен к такому жесту и быстро скрылся в раздевалке.
Напомним, валлиец не выходил на поле с 28 апреля. До этого футболист пропустил две игры подряд по решению Зинедина Зидана, который неоднократно заявлял, что не видит перспектив для Бэйла в команде.
Все ожидают, что лучший бомбардир в истории сборной Уэльса вскоре покинет "Сантьяго Бернабеу", но все не так просто.
29-летний Гарет после игры был очень зол, что понятно, и сообщил в раздевалке: "У меня осталось 3 года по контракту. Если они ("Реал" – при. LB.ua) хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 млн евро за каждый сезон. Иначе я останусь. И если мне придется играть в гольф, я буду играть", - цитирует Бэйла Radiostadio.
🧨Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid— Radioestadio (@Radioestadio) 19 мая 2019 г.
"Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego" pic.twitter.com/p52RoyNu7C