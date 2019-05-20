Бэйл требует от "Реала" 51 млн евро за разрыв контракта

В последнем туре испанской Ла Лиги "Реал" на полупустом "Сантьяго Бернабеу" бесславно завершил сезон проигрышем севильскому "Бетису" 0:2.

После финального свистка игроки "Реала" по традиции пошли благодарить трибуны, но один из "бланкос" - Гарет Бэйл – не был расположен к такому жесту и быстро скрылся в раздевалке.

Напомним, валлиец не выходил на поле с 28 апреля. До этого футболист пропустил две игры подряд по решению Зинедина Зидана, который неоднократно заявлял, что не видит перспектив для Бэйла в команде.

Все ожидают, что лучший бомбардир в истории сборной Уэльса вскоре покинет "Сантьяго Бернабеу", но все не так просто.

29-летний Гарет после игры был очень зол, что понятно, и сообщил в раздевалке: "У меня осталось 3 года по контракту. Если они ("Реал" – при. LB.ua) хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 млн евро за каждый сезон. Иначе я останусь. И если мне придется играть в гольф, я буду играть", - цитирует Бэйла Radiostadio.