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Михаэль Шумахер пришел в сознание, - СМИ

Экс-пилот находится в парижской клинике.

Михаэль Шумахер пришел в сознание, - СМИ
Михаэль Шумахер
Фото: Xpb / Icon Sport.

7-кратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер, который с понедельника находится в парижской клинике имени Жоржа Помпиду, пришел в сознание, информирует Le Parisien, ссылаясь на источник из отделения сердечно-сосудистой хирургии.

"Я ухаживаю за Михаэлем. И могу заверить вас, что он находится в сознании", - заявила одна из медсестер клиники.

Шумахер проходит курс лечения пересадкой стволовых клеток по методике французского кардиохирурга Филиппа Менаше.

В клинике официально не подтверждают информацию о поступлении к ним немецкого гонщика, отмечает издание.

Однако Le Parisien утверждает, что вчера его навестил бывший босс команды Ferrari в годы, когда Шумахер доминировал в Формуле-1 Жан Тодт. Президент FIA пробыл у Михаэля 45 минут.

Впрочем, из того факта, что Шумахер в сознании, невозможно сделать какие-либо выводы о его состоянии здоровья.

Добавим, что стволовые клетки являются исходными клетками живых животных и организмов человека. Они участвуют в обновлении тканей, могут обновляться бесконечно и, таким образом, восстанавливать поврежденные ткани и органы (мышцы, кости, нейроны и т. д.).

В тоже время, научное сообщество, в данном вопросе, выражает осторожность. При этом многие специалисты утверждают, что никакая терапия стволовыми клетками сегодня не эффективна для регенерации нервной системы. Испытания, проводимые в течение 30 лет, до сих пор не увенчались успехом.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травмы головы на горнолыжном курорте и с того времени находится в коме.

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