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Организаторы Олимпиады-2020 ожидают угрозу тайфуна на Играх

Официальные представители Олимпиады в Токио-2020 готовятся к подобному развитию событий.

Организаторы Олимпиады-2020 ожидают угрозу тайфуна на Играх

Заместитель исполнительного директора Токийского бюро по проведению Олимпиады-2020 Ясуо Мори заявил, что организаторы не исключают, что во время проведения всемирного спортивного форума Японию накроет тайфун, и готовы к воздействию любого стихийного бедствия, сообщает Inside the Games.

Мори сделал свое заявление после посещения тестового мероприятия по карате. В тот день Токио накрыл мощный тайфун Факсай, обесточивший более 900 тыс. домов: по данным агентства Kyodo News, три человека погибли и более 30 получили ранения, а скорость ветра превышала 200 км/ч.

"Тайфун - это проблема, которую следует ожидать во время Олимпиады. Мы можем предвидеть все последствия катаклизма, особенно в отношении транспорта и других вопросов", - цитирует Мори издание.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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