В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
ГлавнаяМир

Из-за приближения тайфуна в Японии отменили более 100 авиарейсов и скоростных поездов

По прогнозам, скорость ветра может достигать 40 метров в секунду.

Из-за приближения тайфуна в Японии отменили более 100 авиарейсов и скоростных поездов
Фото: EPA/UPG

Более 100 авиарейсов отменены в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай", железнодорожные власти планируют отменить также 50 скоростных поездов. Об этом сообщают местные СМИ, передает Интерфакс

На сайте метеорологического агентства говорится, что ветер и дождь могут внезапно усилиться, вызвав сильный шторм на море. 

Есть риск, что в столице и некоторых других районах порывы ветра могут достигать рекордной скорости.

По прогнозам, скорость ветра может достигать 40 метров в секунду, проливные дожди принесут до 300 мм осадков в ближайшие 24 часа.

Напомним, мощный тайфун прошел у берегов Японии в августе. Тогда отменили более 250 авиарейсов и частично приостановили Железнодорожное сообщение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также