Глава Пентагона призвал Россию "вести себя как нормальная страна"

"России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами".

Глава Пентагона Марк Эспер посоветовал Российской Федерации изменить свое поведение.

Об этом он заявил напресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли, пишет Liberation.

"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами. Это лучший способ двигаться вперед", - сказал Эспер.

"Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии", добавил глава Пентагона.

Он также предупредил о пагубном влиянии Москвы в Европе и ее стремлении ослабить НАТО. При этом он выразил сожаление, что Россия и США сейчас находятся в подобной ситуации.

"Наша цель - попытаться поставить их (Россию, - ред.) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы", - заключил Эспер.

Напомним, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 35 на 35. Домой вернулись 24 украинских моряка, захваченных Россией в ноябре 2018 года. А также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Артур и Евгений Пановы, Эдем Бекиров. Некоторые из политузников находились в российском плену около пять лет.

Президент США выразил поздравления обеим странам и назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру".