Відновлення України під час та після війни: як Україна використовує зелену та цифрову трансформацію для відбудови

Шлях України до відродження після руйнівної війни – це не просто гігантський фінансовий тягар , а й унікальна можливість для переходу на екологічно стійкі та цифрові рейки розвитку. Євросоюз, усвідомлюючи нагальну потребу в негайному відновленні та необхідність забезпечити довгострокову сталість, мобілізував колосальні фінансові ресурси й створив спеціальні інвестиційні механізми для підтримки України на шляху до сучасного та стійкого майбутнього.

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Вартісне відновлення

Масштаби руйнувань, спричинених війною, поставили Україну перед викликом відбудови вартістю в шалені 486 мільярдів доларів США протягом наступного десятиліття. Ця астрономічна сума охоплює термінові ремонти критично важливої інфраструктури, житла й громадських об'єктів, а також ширші зусилля з відновлення економіки країни.

Європейський Союз виділив приголомшливу суму допомоги в 98 мільярдів євро, демонструючи комплексний підхід, що включає фінансову підтримку, гуманітарну та військову допомогу. Ці кошти спрямовані не лише на вирішення нагальних проблем, а й на зміцнення довгострокової економічної стабільності та інтеграцію України до європейського простору.

Важливим кроком на шляху до відродження став запуск Інвестиційної рамкової програми для України в рамках ширшого Фонду для України обсягом 50 мільярдів євро.

Ця програма має на меті залучити до 40 мільярдів євро інвестицій, спираючись на початкове фінансування в 9,3 мільярда євро, включно з 7,8 мільярдами євро на кредитні гарантії та 1,51 мільярда євро на змішане фінансування. Серед ключових пріоритетів – стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, відновлення критичної інфраструктури та сприяння переходу країни до "зеленої" та цифрової економіки.

Сам Український фонд є ключовим елементом підтримки ЄС, який спрямовує величезну суму в 50 мільярдів євро на відбудову та модернізацію України протягом 2024-2027 років. Це не просто фінансові вливання, а й допомога у приведенні України до відповідності стандартам ЄС – вирішального кроку на шляху майбутньої повноцінної інтеграції країни до Євросоюзу. Перший транш у 4,5 мільярда євро вже надійшов, започаткувавши цю безпрецедентну та амбітну програму.

У авангарді "зеленого" та цифрового поступу

У фокусі уваги Брюсселя та Києва – лідерство у "зеленому" та цифровому переходах під час майбутніх відновлювальних зусиль.

Спеціально створені інвестиційні фонди у складі Програми для України покликані саме сприяти цим ключовим напрямкам, гарантуючи, що процес відбудови не лише відновить втрачене, а й проторує шлях до по-справжньому сталого та технологічно розвиненого майбутнього для країни. Такий стратегічний акцент повністю узгоджується із ширшим "зеленим" та цифровим порядком денним Євросоюзу, який має на меті зробити Україну регіональним лідером і зразком сучасної екологічної та технологічної сталості.

У фокусі дискусій Ukraine's Future Summit 2024 також опинились виклики та стратегії відновлення критично важливого енергетичного сектору України в умовах триваючої війни, а також майбутні плани країни в цій царині.

Серед найбільших викликів для української енергетики - значні пошкодження й руйнація об'єктів галузі внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, через атаки на електростанції та системи передачі країна втратила близько половини своїх генеруючих потужностей. Український енергетичний сектор зазнав великих втрат внаслідок цілеспрямованого російського ракетного обстрілу – понад 8 ГВт, і ризик подальших значних втрат все ще залишається. Це призвело до серйозних труднощів в підтримці стабільного енергопостачання в різних регіонах, а проблема ще більше загострюється через свідоме ракетне націлювання супротивником на енергетичну інфраструктуру.

Незважаючи на ці колосальні виклики, слід окреслити проактивні стратегії та амбітні плани Україна щодо майбутнього відновлення та трансформації енергетичного сектору:

Інтеграція з європейськими енергоринками. Україна невпинно просувається до інтеграції свого енергетичного ринку з європейськими мережами, що включає синхронізацію з європейською енергосистемою для підвищення стабільності та зміцнення енергетичної безпеки. Ставка на відновлювані джерела енергії. Серед ключових пріоритетів – перехід до широкого використання відновлюваних джерел енергії. Україна планує значно нарощувати потужності у сферах сонячної, вітрової та інших "зелених" енергетичних технологій не лише для задоволення внутрішніх потреб, а й для потенційного експорту "чистої" електроенергії до європейських країн. Адже у весняні місяці, березень та квітень, нова хвиля військових нападів Росії позначила собою руйнування, залюднивши небо світлом вибухів, які вразили ключову енергетичну інфраструктуру України. “Центренерго” оголосила, що всі державні вугільні електростанції знищено повністю. А приватна ДТЕК повідомила, що 85% їх вугільної потужності також було зруйновано. Це руйнування вугільних електростанцій та теплоелектроцентралей стало причиною серйозних проблем для всієї енергосистеми країни, спричиняючи її дисбаланс, що може призвести до дефіциту електроенергії у години пік та потенційних відключень весною та влітку. А процес переходу на чисту енергію – процес коштовний, та важливий, про що докладніше – у нашому звіті «Відбудова української енергетики: інвестуємо у старі вугільні тес або нову децентралізовану зелену генерацію»? Децентралізація та стійкість. Майбутня енергетична стратегія передбачає децентралізацію системи для зменшення вразливості та підвищення її стійкості до атак і пошкоджень. Це включає розвиток більш дрібних, розподілених енергетичних джерел та потужностей, які можуть бути ізольовані, але зберігати спроможність працювати автономно в разі збоїв.

Гігантський виклик відбудови України після війни – це одночасно величезний тягар і унікальна можливість. З одного боку, астрономічні суми, але інвестиції в цей амбітний проєкт не лише відновлять зруйноване, а й виведуть країну на абсолютно новий рівень сталого розвитку та процвітання.

Завдяки безпрецедентній фінансовій та технічній підтримці Євросоюзу Україна має всі шанси піднятися з руїн як регіональний лідер "зеленої" й цифрової трансформації. Проте для реалізації цієї грандіозної місії необхідні зусилля всього світового співтовариства – бізнесу, урядів, міжнародних організацій.