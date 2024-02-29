Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility на 50 мільярдів євро

Пряме бюджетне фінансування для України складе 39 мільярдів, з яких понад 5 млрд буде надано у вигляді грантів.

Міністерство фінансів України повідомило, що Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про започаткування проєкту фінансування Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Термін дії інструменту з підтримки розвитку нашої держави визначено в межах 2024-2027 років.

Відомство стверджує, що в рамках ініцітиви надаватиметься "безпрецедентна передбачувана підтримка" на основі спільних планів уряду та Єврокомісії. Пряме бюджетне фінансування складе 39 мільярдів євро, 5 млрд з них надійдуть до казни у вигляді грантів. Підписання кредитної угоди та меморандуму має відбутися на початку березня.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував ЄС за це рішення та заявив, що воно допоможе Україні "впевнено наближатися до свого європейського майбутнього".