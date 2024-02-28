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Україна отримала 760 млн доларів гранту від Японії та Норвегії через проєкт Світового банку PEACE

Кошти підуть, зокрема, на пенсійні виплати та оплату праці педагогів.

Україна отримала 760 млн доларів гранту від Японії та Норвегії через проєкт Світового банку PEACE
міністр фінансів України Сергій Марченко
Фото: Олександр Задніпряний/Mind

До загального фонду держбюджету України надійшло 760 млн доларів на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine), повідомляє Міністерство фінансів України.  

Обсяг додаткового фінансування складається з грантів Урядів Японії та Норвегії (465 млн доларів та 295 млн доларів відповідно).

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів. 

У 2024 році Україна отримала вже близько 1,2 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкти Світового банку.  З них майже 75% – гранти. 

Раніше український Мінфін повідомив, що найбільшими донорами України є США, Японія та Норвегія. Загалом минулоріч держава отримала понад 42 мільярди доларів зовнішнього фінансування.

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