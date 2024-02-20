19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
ГоловнаЕкономікаДержава

Мінфін: найбільші донори України – США, Японія та Норвегія

Загалом минулоріч держава отримала понад 42 мільярди доларів зовнішнього фінансування. 

Мінфін: найбільші донори України – США, Японія та Норвегія
Мінфін
Фото: Макс Левин

Міністерство фінансів України прозвітувало щодо залучення до вітчизняної економіки коштів від інших держав у 2023. Загальна сума зовнішнього фінансування сягнула понад 42 мільярди доларів. 

Як стверджує відомство на своєму сайті, 27% коштів, а це понад 11 мільярдів, Україна отримала у вигляді безповоротної грантової допомоги. З величезним відривом найбільше грошей, які не потрібно повертати, передали США. До чільної трійки також входять Японія та Норвегія.

Понад $30 мільярдів доларів, які опинилися на державних рахунках, – це довгостокові пільгові кредити. Тут лідером є Євросоюз, який виділив макрофінансову допомогу на 19,5 мільярдів доларів. Ця позика має термін погашення у 35 років (10 з них становить пільговий період), а витрати на обслуговування кредиту лягають не на Україну, а на її партнерів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies