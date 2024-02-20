Міністр національної оборони Білл Блер оголосив, що Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Канади.

“Ці безпілотники, вартість яких перевищує 95 мільйонів доларів США, допоможуть Україні в її мужній боротьбі, щоб захистити себе від незаконного та невиправданого повномасштабного вторгнення Росії”, - йдеться у повідомленні.

Безпілотники мають автоматизовані та автономні навігаційні системи, що дозволяє їм нести різні системи камер і корисне навантаження для виявлення та ідентифікації цілей.

Ці можливості допоможуть українським операторам розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла на великій відстані, особливо в умовах темряви та поганої погоди.

“Цей багатороторний безпілотний літальний апарат є одним із найкращих у своєму роді у світі та може працювати з різними корисними навантаженнями до 3,5 кілограмів, включаючи боєприпаси”, - зазначили в Міноборони Канади.

Зараз Канада працює з Україною над планом навчання та розкладом доставки, яка має розпочатися цієї весни.

Ця передача фінансується за рахунок військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів США, про яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив під час свого візиту до Києва в червні 2023 року.

Уточнюється, що цей пакет допомоги доповнить понад 100 безпілотних камер високої роздільної здатності, які Канада раніше пожертвувала Україні.

I announced today that Canada is sending over 800 SkyRanger R70 multi-mission Unmanned Aerial Systems to Ukraine.



These drones, valued at over $95 million, will help Ukraine as it fights bravely to defend itself from Russia’s illegal and unjustifiable invasion. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/rYRx25a5d1 — Bill Blair (@BillBlair) February 19, 2024