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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині поранені чотири людини

За день у області пролунали 252 вибухи.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині поранені чотири людини
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 252 вибухи.

Зокрема, Новослобідську громаду росіяни атакували дроном та з мінометів, попередньо отримали поранення 4 цивільні особи, яких госпіталізовано до лікувального закладу. 

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Краснопільську та Зноб-Новгородську громади окупанти обстріляли з артилерії та мінометів. 

По Хотінській громаді армія РФ вдарила з БпЛА, артилерії та мінометів.

Великописарівську громаду російські військові атакували з мінометів, гранатометів та дронами.

Білопільську громаду росіяни атакували з артилерії, гранатомету, мінометів, БМП, танку та дроном.

По Шалигинській громаді били безпілотниками, артилерією, а по Есманьській -  з артилерії, мінометів та ракетами з літака.

Також з мінометів росіяни атакували Юнаківську та Середино-Будську громади.

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