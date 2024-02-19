Завдяки донорам UNITED24 відбудували вже 24 мости, - Федоров

Фандрейзингова платформа UNITED24 допомогла відбудувати 24 мости в 7 областях завдяки внескам з усього світу.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
“Відбудовані мости — це відновлене сполучення, зручна та швидка дорога на роботу чи до школи. Повертаємо життя туди, де його намагалася зруйнувати Росія”, - написав Федоров.
Він уточнив, що відбудувати мости допоміг постійний партнер АВТ Баварія та Державна спеціальна служба транспорту.
- Рух правою смугою мосту через річку Ірпінь у Київській області повністю відновили 7 лютого. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні.
- На Херсонщині збудували переправу через Інгулець.
- На Миколаївщині за кошти донорів UNITED24 відбудували ще один міст, який було знищено під час російського вторгнення.
- У Київській області відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости на автомобільних дорогах, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії.