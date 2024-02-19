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Завдяки донорам UNITED24 відбудували вже 24 мости, - Федоров

Відбудовані мости розташовані в 7 областях України.

Завдяки донорам UNITED24 відбудували вже 24 мости, - Федоров
Відновлений міст у Миколаївській області
Фото: Пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

Фандрейзингова платформа UNITED24 допомогла відбудувати 24 мости в 7 областях завдяки внескам з усього світу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

“Відбудовані мости — це відновлене сполучення, зручна та швидка дорога на роботу чи до школи. Повертаємо життя туди, де його намагалася зруйнувати Росія”, - написав Федоров.

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Він уточнив, що відбудувати мости допоміг постійний партнер АВТ Баварія та Державна спеціальна служба транспорту.

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