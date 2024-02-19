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Від російського удару по Лісному у Запорізькій області загинув чоловік

В іншому селі пошкодили цивільну будівлю.

Росіяни вбили чергового мирного жителя під час обстрілу Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вдень 19 лютого російські окупанти обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району. 

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У с. Лісне від обстрілу ворога загинув чоловік. 

У Любицькому російським артобстрілом було пошкоджено цивільну будівлю.

  • Сьогодні, 19 лютого, росіяни обстріляли село Приморське Запорізької області з ракетних систем "Град", в результаті чого загинув місцевий мешканець.
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