Від російського удару по Лісному у Запорізькій області загинув чоловік

У Любицькому російським артобстрілом було пошкоджено цивільну будівлю.

У с. Лісне від обстрілу ворога загинув чоловік.

Вдень 19 лютого російські окупанти обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вбили чергового мирного жителя під час обстрілу Запорізької області.

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