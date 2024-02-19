Від російського удару по Лісному у Запорізькій області загинув чоловік

Росіяни вбили чергового мирного жителя під час обстрілу Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вдень 19 лютого російські окупанти обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району.
У с. Лісне від обстрілу ворога загинув чоловік.
У Любицькому російським артобстрілом було пошкоджено цивільну будівлю.
- Сьогодні, 19 лютого, росіяни обстріляли село Приморське Запорізької області з ракетних систем "Град", в результаті чого загинув місцевий мешканець.