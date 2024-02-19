Армія РФ скинула авіабомби на Вільхуватку Куп'янського району

Російська армія скинула авіабомби на село Вільхуватку Куп'янського району на Харківщині. Внаслідок ударів під завалами опинилася жінка, зруйновані житлові будинки.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 17:00 російські окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району керованими авіаційними бомбами. Зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10. Одну жінку деблокували з-під завалів та надають медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.
17 лютого окупанти вчергове вдарили з авіації по Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки зруйновані три двоповерхові будинки, четверо людей загинули, двоє отримали травми.