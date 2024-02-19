Армія РФ скинула авіабомби на Вільхуватку Куп'янського району

Під завалами опинилася жінка, її деблокували.

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Російська армія скинула авіабомби на село Вільхуватку Куп'янського району на Харківщині. Внаслідок ударів під завалами опинилася жінка, зруйновані житлові будинки.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 17:00 російські окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району керованими авіаційними бомбами. Зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10. Одну жінку деблокували з-під завалів та надають медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

17 лютого окупанти вчергове вдарили з авіації по Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки зруйновані три двоповерхові будинки, четверо людей загинули, двоє отримали травми.