Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ скинула авіабомби на Вільхуватку Куп'янського району

Під завалами опинилася жінка, її деблокували.

Армія РФ скинула авіабомби на Вільхуватку Куп'янського району
обстріли Куп'янщини
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія скинула авіабомби на село Вільхуватку Куп'янського району на Харківщині. Внаслідок ударів під завалами опинилася жінка, зруйновані житлові будинки.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 17:00 російські окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району керованими авіаційними бомбами. Зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10. Одну жінку деблокували з-під завалів та надають медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

17 лютого окупанти вчергове вдарили з авіації по Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки зруйновані три двоповерхові будинки, четверо людей загинули, двоє отримали травми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies