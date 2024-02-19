ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який торік перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.
Інформацію підтвердив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає "Суспільне".
"Можемо підтвердити факт смерті", — сказав Юсов.
Про обставини загибелі офіційно наразі не відомо.
"Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці зазначила, що Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути в Україні. Також запросив свою колишню. Пілота знайшли застреленим, а неподалік від місця злочину виявили згорілу машину, на якій могли тікати убивці.
Подробиці спецоперації "Синиця"
- Торік у серпні після пів року підготовки російський пілот Мі-8 перегнав його в Україну. На борту із Кузьміновим були ще два члени екіпажу, яких він намагався переконати здатися Україні. Вони відмовилися і після приземлення стали тікати в бік кордону, тож були ліквідовані.
- Україна отримала не лише Мі-8, а й запчастини до літаків, які він перевозив.
- Родину російського пілота вивезли з РФ ще до проведення спецоперації, тож вони в безпеці. Сам Кузьмінов отримав обіцяну грошову винагороду і заявляв, що міркує над тим, аби б залишитись в Україні. Докладно про спецоперацію читайте в матеріалі LB.ua "Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ «Синиці»".
- Історію про російського льотчика Мі-8, який на початку серпня приземлився в Україні з екіпажем, показали у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".
- Керівник ГУР Кирило Буданов розповідав, що українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця".