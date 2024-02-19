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ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну

Кузьмінова знайшли мертвим у Іспанії.

ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
Пілот Мі-8 Максим Кузьмінов
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який торік перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.

Інформацію підтвердив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає "Суспільне".

"Можемо підтвердити факт смерті", — сказав Юсов.

Про обставини загибелі офіційно наразі не відомо.

"Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці зазначила, що Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути в Україні. Також запросив свою колишню. Пілота знайшли застреленим, а неподалік від місця злочину виявили згорілу машину, на якій могли тікати убивці.

Подробиці спецоперації "Синиця"

  • Торік у серпні після пів року підготовки російський пілот Мі-8 перегнав його в Україну. На борту із Кузьміновим були ще два члени екіпажу, яких він намагався переконати здатися Україні. Вони відмовилися і після приземлення стали тікати в бік кордону, тож були ліквідовані.
  • Україна отримала не лише Мі-8, а й запчастини до літаків, які він перевозив. 
  • Родину російського пілота вивезли з РФ ще до проведення спецоперації, тож вони в безпеці. Сам Кузьмінов отримав обіцяну грошову винагороду і заявляв, що міркує над тим, аби б залишитись в Україні. Докладно про спецоперацію читайте в матеріалі LB.ua "Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ «Синиці»".
  • Історію про російського льотчика Мі-8, який на початку серпня приземлився в Україні з екіпажем, показали у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".
  • Керівник ГУР Кирило Буданов розповідав, що українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця".
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