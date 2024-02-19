ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який торік перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.

Інформацію підтвердив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає "Суспільне".

"Можемо підтвердити факт смерті", — сказав Юсов.

Про обставини загибелі офіційно наразі не відомо.

"Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці зазначила, що Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути в Україні. Також запросив свою колишню. Пілота знайшли застреленим, а неподалік від місця злочину виявили згорілу машину, на якій могли тікати убивці.

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