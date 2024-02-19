Італія та Україна можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки — Formiche

Італія може стати наступною країною, яка підпише безпекову угоду з Києвом.

Після погодження останніх деталей угоди, Україна й Італія невдовзі можуть підприсати безпекову угоду, пише видання Formiche.

За інформацією видання, залишилося погодити останні деталі щодо такої угоди. Тож Рим може стати наступним після Британії, Франції та Німеччинни, і підписати з Україною довгострокову угоду про безпеку. Однак точної дати підписання угоди не відкривають.

Перша зустріч офіційних осіб Італії та України щодо двосторонньої угоди відбулася 28 листопада 2022 року. Очікується також, що італійська угода буде більше схожа на французьку, ніж на німецьку.

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