Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини

УЗ дотримується заборони на імпорт зернових до Польщі. Всі поїзди зі збіжжям слідують транзитом.

Поляки висипали зерно, що їхало транзитом до Німеччини

Вагони з українським зерном, який на станції Медика зупинили поляки і частково висипали з нього вантаж, їхали транзитом до Німеччини, повідомили в Укрзалізниці.

Перевізник заявив, що чітко дотримується заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі, що чинна з квітня 2023. Всі поїзди з зерном через Польщу слідують лише транзитом.

"Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", – повідомили в компанії.

Наразі на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

"Укрзалізниця обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", – додали в Укрзалізниці.

У компанії додали, що рух пасажирських поїздів у Польщі зараз не блокують.