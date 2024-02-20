Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
ГоловнаСвіт

Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини

УЗ дотримується заборони на імпорт зернових до Польщі. Всі поїзди зі збіжжям слідують транзитом. 

Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Поляки висипали зерно, що їхало транзитом до Німеччини
Фото: Укрзалізниця в Telegram

Вагони з українським зерном, який на станції Медика зупинили поляки і частково висипали з нього вантаж, їхали транзитом до Німеччини, повідомили в Укрзалізниці.

Перевізник заявив, що чітко дотримується заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі, що чинна з квітня 2023. Всі поїзди з зерном через Польщу слідують лише транзитом.

"Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", – повідомили в компанії. 

Наразі на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. 

"Укрзалізниця обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", – додали в Укрзалізниці.

У компанії додали, що рух пасажирських поїздів у Польщі зараз не блокують. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies