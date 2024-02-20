Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини

Вагони з українським зерном, який на станції Медика зупинили поляки і частково висипали з нього вантаж, їхали транзитом до Німеччини, повідомили в Укрзалізниці.
Перевізник заявив, що чітко дотримується заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі, що чинна з квітня 2023. Всі поїзди з зерном через Польщу слідують лише транзитом.
"Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", – повідомили в компанії.
Наразі на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.
"Укрзалізниця обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", – додали в Укрзалізниці.
У компанії додали, що рух пасажирських поїздів у Польщі зараз не блокують.
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