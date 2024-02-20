ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
ГоловнаСвіт

Польські мисливці приєднаються до фермерських протестів

Асоціація польських мисливців приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.

Польські мисливці приєднаються до фермерських протестів
Польські мисливці приєднаються до протестів
Фото: Mysliwi w dzialaniu

Польська асоціація "Мисливці в дії" заявила, що 20 лютого приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги і висловити свій протест проти нових обмежень на полювання. 

"Ми не згодні з руйнуванням польського сільського господарства шляхом делегалізації полювання. Збалансоване полювання, сільське та лісове господарство – це засади безпеки нашої країни. Потрібно зупинити руйнування спадок багатьох поколінь поляків", – заявили в асоціації, повідомляє RMF24.

Також в асоціації закликали своїх однодумців "стати зі своїм авто за кожним фермерським трактором". 

Що вимагають мисливці

  • За даними асоціації "Мисливці в дії", вони хочуть «відійти від так званої "зеленої політики" та запровадити ідеологічно мотивовані обмеження мисливського та сільськогосподарського господарства.
  • Мисливці вимагають переведення мисливства під нагляд Мінагрополітики для повного визнання тісного зв’язку мисливства з сільськогосподарським господарством.
  • Також мисливці вимагають запровадження системних рішень щодо переліку видів дичини, забезпечення повернення до перелік мисливських тварин видів, рівень чисельності яких не потребує подальшої охорони.
  • Крім того, "Мисливці в дії" вимагають повного визнання економічної, природної та культурної функції полювання та ролі мисливців у сталому управлінні та використанні відновлюваних природних ресурсів.
  • На їхню думку, також необхідно розробити систему легкого та дешевого доступу до оленини для місцевих одержувачів шляхом усунення існуючих адміністративних бар’єрів.

"Мисливці в дії" – це "група з понад 350 людей і мисливців" . Їх члени належать до кількох мисливських товариств. 

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Як йдеться у заяві протестувальників, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies