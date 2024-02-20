Польські мисливці приєднаються до фермерських протестів

Асоціація польських мисливців приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.

Польська асоціація "Мисливці в дії" заявила, що 20 лютого приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги і висловити свій протест проти нових обмежень на полювання.

"Ми не згодні з руйнуванням польського сільського господарства шляхом делегалізації полювання. Збалансоване полювання, сільське та лісове господарство – це засади безпеки нашої країни. Потрібно зупинити руйнування спадок багатьох поколінь поляків", – заявили в асоціації, повідомляє RMF24.

Також в асоціації закликали своїх однодумців "стати зі своїм авто за кожним фермерським трактором".

Що вимагають мисливці

За даними асоціації "Мисливці в дії", вони хочуть «відійти від так званої "зеленої політики" та запровадити ідеологічно мотивовані обмеження мисливського та сільськогосподарського господарства.

Мисливці вимагають переведення мисливства під нагляд Мінагрополітики для повного визнання тісного зв’язку мисливства з сільськогосподарським господарством.

Також мисливці вимагають запровадження системних рішень щодо переліку видів дичини, забезпечення повернення до перелік мисливських тварин видів, рівень чисельності яких не потребує подальшої охорони.

Крім того, "Мисливці в дії" вимагають повного визнання економічної, природної та культурної функції полювання та ролі мисливців у сталому управлінні та використанні відновлюваних природних ресурсів.

На їхню думку, також необхідно розробити систему легкого та дешевого доступу до оленини для місцевих одержувачів шляхом усунення існуючих адміністративних бар’єрів.

"Мисливці в дії" – це "група з понад 350 людей і мисливців" . Їх члени належать до кількох мисливських товариств.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Як йдеться у заяві протестувальників, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".