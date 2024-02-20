Ейфелева вежа зачинилася через страйк: мерію Парижа звинуватили у недофінансуванні

Велика прикрість для туристів у Парижі: Ейфелева вежа не працює, про що відвідувачів у понеділок сповіщали на величезних екранах. Причиною став страйк працівників найвідомішої пам'ятки французької столиці.
Як повідомляє Reuters, це вже вдруге цьогоріч персонал вежі відмовився виходити на роботу. Протестний настрій викликало рішення мерії Парижа передбачити у міському бюджеті замало коштів на технічні роботи перед Олімпійськими іграми, які стартують 26 липня. Планується, що у нагородах, які отримуватимуть спортсмени, буде частка металу з вежі.
Страйкарі вважають, що брак фінансування не лише призведе до того, що їх змусять проводити неякісні ремонти, але й наразить на небезпеку тих, хто захоче піднятися на верхівку пам'ятки - а таких щороку близько шести мільйонів.
- Ейфелева вежа була однією зі світових пам'яток, які на День Незалежності України підсвічували синьо-жовтими кольорами.
- Вежа допомагала владі Парижа готуватися до першої зими після відмови Європи від російських енергоносіїв: місто заощаджувало, вимикаючи світло на ній на годину раніше.