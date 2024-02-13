Водії Uber у США влаштують страйк на День святого Валентина

Скористаються святом, щоб звернути увагу на низьку зарплатню та погані умови праці

Потрапити на побачення у День святого Валентина в США буде складніше: водії сервісів таксі попередили про намір влаштувати 14 лютого страйк.

Як повідомляє CBS News, одразу кілька спілок водіїв популярних сервісів на кшталт Uber, Lyft та DoorDash хочуть скористатися Днем закоханих, щоб звернути увагу суспільства на "значне падіння доходу, яке ми всі відчули цієї зими".

У заяві стверджується, що водії "втомилися працювати 80 годин на тиждень, ледве зводячи кінці з кінцями, боятися за свою безпеку та відчувати загрозу бути відключеними від роботи одним натисканням на кнопку".

У 10 містах США, окрім відмови здійснювати перевезення, водії також влаштують демонстрації біля аеропортів - місць, де зазвичай багато охочих скористатися їхніми послугами.

В компанії Uber поквапилися заспокоїти пасажирів: акція навряд вплине на якість надання послуг. Мовляв, минулоріч подібний страйк водіїв не надто вплинув на роботу сервісу.