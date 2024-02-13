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Президент Кіпру попросив Штайнмаєра допомогти подолати розкол острова

На думку голови Кіпру, вирішення питання "потрібно шукати в Анкарі"

Президент Кіпру попросив Штайнмаєра допомогти подолати розкол острова
Президенти Кіпру та Німеччини під час зустрічі
Фото: pictureAlliance/dpa

Кіпрський президент Нікос Хрістодулідіс під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром закликав того вплинути на Туреччину, щоб подолати розкол острова на дві частини.

Як зазначає Deutsche Welle, Штайнмаєр став першим в історії німецьким президентом, що відвідав Кіпр з офіційним візитом. З 1974 року після турецького вторгнення держава фактично поділена на дві частини. Нікосія не контролює Північний Кіпр, який було оголошено невизнаною світом "турецькою республікою". 

Хрістодулідіс висловив переконання, що покласти край поділу Кіпру можна лише, "шукаючи рішення в Анкарі". Штайнмаєр у відповідь заявив, що Європейський Союз "повинен надіслати турецькому уряду чіткий сигнал щодо цього питання та враховувати проблему Кіпру при оцінці відносин із Туреччиною".

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