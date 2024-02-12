Рада ЄС відкрила шлях до використання прибутку від заморожених російських активів на користь України

Рада Євросоюзу 12 лютого прийняла рішення і постанову, які роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють замороженими активами і резервами Центрального банку Росії.
Як ідеться на сайті Ради ЄС, відповідне рішення дає можливість Раді встановити фінансовий внесок до бюджету ЄС, зібраний за рахунок прибутку від користування росактивами. Кошти хочуть спрямувати для підтримки України та її відновлення і реконструкції. Цей внесок можуть також направити через бюджет ЄС до Фонду України.
Після вторгнення РФ в Україну ЄС у координації з міжнародними партнерами вирішив заборонити будь-які операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами російського центробанку. Внаслідок цієї заборони відповідні активи, що належать фінансовим установам у державах-членах ЄС, заморожені.
Сьогоднішнє рішення Ради ЄС роз'яснило, зокрема, правовий статус доходів, які отримують центральні депозитарії від користування російськими активами.
Рада, зокрема, ухвалила, що депозитарії, які володіють активами центробанку Росії на суму понад 1 млн євро, повинні окремо враховувати залишки коштів, що накопичилися в результаті обмежувальних заходів ЄС, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком.
"З урахуванням ризиків і витрат, пов'язаних із зберіганням активів та резервів Центрального банку Росії, кожен центральний депозитарій цінних паперів може звернутися до свого наглядового органу з проханням санкціонувати випуск частини цього чистого прибутку з урахуванням дотримання статутного капіталу та ризиків", - наголосили в Раді ЄС.
За даними ЄС, близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії арештували у вигляді цінних паперів та коштів у юрисдикціях партнерів G7, ЄС та Австралії, причому понад дві третини з них перебувають у кранах Євросоюзу.
Що відомо про конфіскацію російських активів на користь України
- ЄС виявив 260 млрд євро російських активів, прибутки з яких можуть піти Україні, 210 мільярдів євро з яких заморожені у Бельгії та Люксембурзі.
- Минулого року бельгійська фінансова компанія Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів, заробила 4,4 млрд євро на російських активах, які були заморожених санкціями ЄC.
- Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених на Заході російських активів та їхнє спрямування на відбудову України.
- У січні комітет Сенату США схвалив закон, який дасть можливість Сполученим Штатам конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення після руйнувань, які завдала Російська Федерація.
- Нещодавно з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
- Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
- Згодом Бельгія запропонувала країнам G7 план, який дозволить розблокувати заморожені російські активи в Європі на користь України.
- Також стало відомо, що "Група семи" і Європейський Союз обговорюють план використання активів російського центрального банку (йдеться про понад 250 мільярдів доларів) як заставу для фінансування відновлення нашої держави.