Рада ЄС відкрила шлях до використання прибутку від заморожених російських активів на користь України

З'явилися рішення і постанова, які роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють замороженими активами і резервами Центрального банку Росії.

Рада Євросоюзу 12 лютого прийняла рішення і постанову, які роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють замороженими активами і резервами Центрального банку Росії.

Як ідеться на сайті Ради ЄС, відповідне рішення дає можливість Раді встановити фінансовий внесок до бюджету ЄС, зібраний за рахунок прибутку від користування росактивами. Кошти хочуть спрямувати для підтримки України та її відновлення і реконструкції. Цей внесок можуть також направити через бюджет ЄС до Фонду України.

Після вторгнення РФ в Україну ЄС у координації з міжнародними партнерами вирішив заборонити будь-які операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами російського центробанку. Внаслідок цієї заборони відповідні активи, що належать фінансовим установам у державах-членах ЄС, заморожені.

Сьогоднішнє рішення Ради ЄС роз'яснило, зокрема, правовий статус доходів, які отримують центральні депозитарії від користування російськими активами.

Рада, зокрема, ухвалила, що депозитарії, які володіють активами центробанку Росії на суму понад 1 млн євро, повинні окремо враховувати залишки коштів, що накопичилися в результаті обмежувальних заходів ЄС, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

"З урахуванням ризиків і витрат, пов'язаних із зберіганням активів та резервів Центрального банку Росії, кожен центральний депозитарій цінних паперів може звернутися до свого наглядового органу з проханням санкціонувати випуск частини цього чистого прибутку з урахуванням дотримання статутного капіталу та ризиків", - наголосили в Раді ЄС.

За даними ЄС, близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії арештували у вигляді цінних паперів та коштів у юрисдикціях партнерів G7, ЄС та Австралії, причому понад дві третини з них перебувають у кранах Євросоюзу.

Що відомо про конфіскацію російських активів на користь України