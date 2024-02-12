Росія завдала збитків інфраструктурі України на майже 155 мільярдів доларів

Найбільше зазнав збитків житловий фонд, станом на січень 2024 року пошкоджено або знищено понад 250 будівель.

Сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже $155 млрд. Зокрема, врахували і збитки, завдані Україні через підрив країною-агресором Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Такі дані навела Київська школа економіки (KSE).

За даними, на першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд.

"Внаслідок бойових дій та регулярних обстрілів щодня збільшується кількість пошкоджених та зруйнованих житлових будинків: станом на січень 2024 року таких понад 250 тисяч будівель. З них — 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків. Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд", – йдеться у звіті.

Зазначено, що, порівняно із звітом на кінець 2023 року ця сума збільшилася на $4.8 млрд.

"Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель, — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська області", – уточнили експерти.

Завдані інфраструктурі збитки на початок 2024 року сягають $36.8 млрд, втрати промисловості та підприємства — вже на рівні $13.1 млрд.

За останніми даними зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 держпідприємств.

"Через бойові дії продовжує зростати сума прямих збитків від зруйнованої інфраструктури енергетичної галузі — до $9 млрд, агропромислового комплексу — $8.7 млрд. Крім того, станом на початок цього року зросли збитки сфер ЖКГ — $4.5 млрд та охорони здоровʼя — ще на $1.4 млрд до $3.1 млрд", – зазначили в інституті.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено:

щонайменше 160 тис одиниць сільгосптехніки,

16 тис одиниць комунального транспорту,

3.8 тис закладів освіти,

1,8 тис закладів культури,

580 адмінбудівель державного та місцевого управління,

426 лікарень,

348 релігійних установ,

50 ЦНАПів,

48 соціальних центрів,

31 інтернат,

31 торговий центр та інших обʼєктів.