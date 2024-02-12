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Суд відмовився поновити Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки (оновлено)

Як йдеться у рішенні, суд вважає поведінку ексдепутатки "аморальним поступком". Фаріон подаватиме апеляцію.

Суд відмовився поновити Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки (оновлено)

Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".

"За результатами розгляду цієї справи у суду не залишилось сумнівів у тому, що поведінку позивача, а саме її висловлювання, можна охарактеризувати, як аморальний проступок", – йдеться у тексті рішення. 

Крім того, суд додав, що "відповідач вірно визначив, що висловлювання позивача щодо російськомовних військовослужбовців значною частиною суспільства цілком обґрунтовано сприймаються як аморальні".

"У задоволенні позову відмовити. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення", – вказано у рішенні суду. 

Оновлено. Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду, назвавши його "замовною політичною публіцистикою, що є повною дискваліфікацією львівського судді".

Крім того, екснардепка запевнила, що подаватиме апеляцію. 

"Апеляція буде. Я не борюся за поновлення на посаді, бо моя посада вже давно просто Ірина Фаріон. Я борюся за справедливість", – зазначила Фаріон. 

  • 15 листопада минулого року екснардепку Ірину Фаріон звільнили із посади професорки у Львівській політехніці, де вона працювала на кафедрі української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук.
  • Фаріон заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Національний університет "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, заявила, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до СБУ, аби спецслужба надала оцінку її висловлюванням.
  • СБУ відкрила кримінальну справу проти мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Слідчі проводили експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму. 
  • Також Національний університет прокоментував репліку своєї викладачки про російськомовних військових. У НУ заявили, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом.
  • У грудні Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з "Львівської політехніки". Предмет позову - "визнання незаконним та скасування наказу про звільнення”. 
  • Наприкінці грудня Львівська облрада не підтримала звернення на захист Ірини Фаріон. Звернення підтримали лише 33 депутати із потрібних для ухвалення рішення 43.
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