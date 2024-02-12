Суд відмовився поновити Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки (оновлено)

Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".

"За результатами розгляду цієї справи у суду не залишилось сумнівів у тому, що поведінку позивача, а саме її висловлювання, можна охарактеризувати, як аморальний проступок", – йдеться у тексті рішення.

Крім того, суд додав, що "відповідач вірно визначив, що висловлювання позивача щодо російськомовних військовослужбовців значною частиною суспільства цілком обґрунтовано сприймаються як аморальні".

"У задоволенні позову відмовити. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення", – вказано у рішенні суду.

Оновлено. Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду, назвавши його "замовною політичною публіцистикою, що є повною дискваліфікацією львівського судді".

Крім того, екснардепка запевнила, що подаватиме апеляцію.

"Апеляція буде. Я не борюся за поновлення на посаді, бо моя посада вже давно просто Ірина Фаріон. Я борюся за справедливість", – зазначила Фаріон.