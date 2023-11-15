Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)

Екснардепку Ірину Фаріон звільнили з посади професора Національного університету "Львівська політехніка".

Про це повідомили LB.ua джерела у правоохоронних органах.

Привід - порушення Фаріон 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти мовознавиці та колишньої народної депутатки, яка заявляла, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Наразі слідчі проводять експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму.

Раніше Національний університет прокоментував репліку своєї викладачки про російськомовних військових. У НУ заявили, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом.

Проти скандальних висловлювань Фаріон виступили з протестами студенти Львівської політехніки. Відреагував на мовний скандал і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.